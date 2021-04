Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Neunjähriger leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 15:10 Uhr war eine 51-jährige Peugeot-Lenkerin in Marbach am Neckar auf dem Jenaweg unterwegs und wollte nach rechts in die Weimarstraße einbiegen. Nachdem die Autofahrerin zunächst angehalten hatte, setzte sie ihren Abbiegevorgang fort. Vermutlich aufgrund einer sehr hohen Hecke war ihre Sicht jedoch stark eingeschränkt. In diesem Augenblick prallte ein von rechts kommender neunjähriger Junge, der mit seinem Tretroller im Einmündungsbereich der Weimarstraße und dem Jenaweg fuhr, gegen die Beifahrerseite des Wagens. Nach dem Zusammenstoß stürzte der Junge auf den Boden und erlitt leichte Verletzungen. Ein hinzugezogener Rettungsdienst kümmerte sich anschließend vor Ort um den Neunjährigen. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

