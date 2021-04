Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Auseinandersetzung wegen Mund-Nasen-Bedeckung

Ludwigsburg (ots)

Eine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung löste am Dienstag gegen 13:35 Uhr bei einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße in Schwieberdingen eine größere Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 35-Jährigen aus.

Als der 34-Jährige nach dem Tankvorgang den Verkaufsraum ohne adäquate Bedeckung betrat, soll der 35-Jährige ihn zum Aufziehen einer Maske aufgefordert haben. Nachdem der 34-Jährige mit Verweis auf ein Attest dem nicht nachkommen wollte, drängte ihn der andere aus dem Verkaufsraum und es entwickelte sich vor dem Gebäude wohl eine lautstarke Diskussion. Der 35-Jährige soll den 34-Jährigen dabei auch am Hals gepackt und zum Schlag ausgeholt haben. Umstehende hätten die Streitparteien dann getrennt und so den Schlag verhindert.

Der Polizeiposten Schwieberdingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung gesehen haben, sich unter Tel. 07150 383753 0 zu melden.

