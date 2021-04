Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: LKW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Transporter der Marke Peugeot wurde am Dienstag zwischen 15.30 Uhr und 16.10 Uhr in der Hintere Gasse in Sindelfingen beschädigt. Ein noch unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug, so dass ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

