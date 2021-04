Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Auwiesenstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17.30 Uhr auf der Auwiesenbrücke in Bietigheim-Bissingen zu einer Unfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter LKW-Lenker befuhr die Brücke in Fahrtrichtung Schwarzwaldstraße. Hierbei verlor er Teile des geladenen Grünschnitts. Dieser fiel auf die Motorhaube eines Mercedes, in dem ein 20-Jähriger saß. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten weiter in die ursprüngliche Richtung fort. Es handelt sich um einen grünen LKW mit offenem Anhänger, der mit "Garten- und Landschaftsbau" beschriftet war. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

