Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gruppe von Minderjährigen begeht mehrere Straftaten

Hamm-Mitte (ots)

Eine Gruppe männlicher Minderjähriger hat am Freitag, 19. März, zwei 15-jährige Mädchen aus Lippstadt in der Oststraße bedrängt und unsittlich berührt.

Die beiden Mädchen waren gegen 16 Uhr in der Innenstadt unterwegs, als sie von der neunköpfigen Gruppe zunächst von der Museumsstraße aus verfolgt und anschließend in der Oststraße angehalten und umringt wurden.

Jeder der neun soll die beiden dann nacheinander unsittlich berührt haben. Danach flüchtete die Gruppe in Richtung Marktplatz. Die alarmierte Polizei konnte die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung antreffen und zur Polizeiwache bringen.

Bei der Gruppe handelt es sich um drei Personen aus Hamm (14, 13 und 12 Jahre), vier Personen aus Duisburg (15, 14, 14 und 12 Jahre), einen 13-Jährigen aus Soest sowie um einen 14-Jährigen aus Ahlen.

Die Minderjährigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Beamten stellten mehrere Mobiltelefone sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Hamm unter 02381 916-0 zu kontaktieren. Zwei Männer, die den 15-jährigen Geschädigten geholfen haben, werden ebenfalls gebeten, sich als Zeuge zu melden.

Ein Teil der in Hamm wohnenden Tatverdächtigen fiel erneut zwei Tage später, am Sonntag, 21. März, gegen 15 Uhr, an der Insel am Willy-Brandt-Platz auf.

Nachdem sie einen 56-jährigen Busfahrer beleidigten und der sie daraufhin zur Rede stellen wollte, schlugen und traten die vier Minderjährigen (14, 13, 13 und 12 Jahre) gemeinsam auf den Mann aus Welver ein. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnhofstraße.

Auch in diesem Fall konnten die Tatverdächtigen von der Polizei schnell entdeckt und zur Wache gebracht werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Alle vier wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der Busfahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

In beiden Fällen zeigten sich die Minderjährigen auch in der Polizeiwache gegenüber den Beamten äußerst unangemessen, respektlos und beleidigend. Alle sind bisher schon mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten. Das zuständige Fachkommissariat steht bereits mit dem Jugendamt in Kontakt.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell