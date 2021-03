Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: BMW aufgebrochen - Opel durchwühlt

Hamm-Pelkum (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18. März, 21.30 Uhr und Freitag, 19. März, 5.20 Uhr, brachen Unbekannte auf dem Albert-Spieker-Weg einen BMW auf und durchwühlten anschließend einen Opel in einer Garage.

Der weiße BMW stand in der Einfahrt vor einem Doppelhaus, als Unbekannte eine Seitenscheibe des Fahrzeuges einschlugen und in den Innenraum gelangten. Sie demontierten die Verkleidung an der Lenksäule, augenscheinlich um den Wagen zu starten. Das gelang den Dieben zwar nicht - dafür öffneten sie die Garage mit der Fernbedienung aus dem BMW.

In der Garage durchwühlten die Diebe dann noch einen Opel.

Aus beiden Fahrzeugen wurde nichts entwendet.

Über die Schadenshöhe an dem BMW können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Hamm sucht den oder die Diebe.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

