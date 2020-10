Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Diverse Lkw-Planen aufgeschlitzt und Ladung entwendet, Polizei sucht Zeugen!

A7/Parkplatz Jalm (ots)

In der Nacht von Montag (05.10.20) auf Dienstag (06.10.20) wurden auf dem Parkplatz Jalm (in Fahrtrichtung Dänemark) auf der A7 die Lkw-Planen von sechs parkenden LKW aufgeschlitzt. Der Parkplatz wird des nachts von vielen LKW-Fahrern als Schlafplatz angefahren. Offenbar nutzten unbekannte Täter diesen Umstand aus, schlitzten die Planen auf, überprüften die Ladung und entwendeten diese zumindest von einem LKW. Es handelte sich hierbei um Bremsen verschiedener Autotypen. Das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Tatnacht auffällige Personen oder Fahrzeuge auf dem Parkplatz beobachtet, die mit diesen Einbrüchen in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 04621-94520 in Verbindung zu setzen.

