Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbruch in Gaststätte in Supermarkt in der Siemensstraße, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am Samstagabend (03.10.20), um 21.10 Uhr, wurde eine Fensterscheibe eines Restaurants, welches sich in einem Supermarkt in der Siemensstraße befindet, von einem Einbrecher eingeschlagen. Anschließend brach dieser einen Spielautomaten in der Gaststätte auf und entwendete das im Automaten befindliche Münzgeld. Der Täter verließ die Gaststätte durch das eingeschlagene Fenster und flüchtete in Richtung Flensburger Chaussee/Industrieweg. Es besteht ein Tatverdacht gegen einen 39-jährigen Mann. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen und Hinweisgeber. Diese können sich unter der Rufnummer 04841-8300 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

