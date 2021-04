Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstag zwischen 09:30 und 11:00 Uhr in Weil im Schönbuch begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. In dem genannten Tatzeitraum war eine 43-jährige Frau mit einem VW Fox unterwegs. Zu Einkaufszwecken parkte sie in der Hauptstraße zunächst auf dem Edeka-Parkplatz und anschließend in der Karl-Benz-Straße auf dem Aldi-Parkplatz. Auf einen der beiden Parkplätzen ist vermutlich beim rückwärts Ausparken ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit dem VW Fox zusammengestoßen. Entlang der VW Beifahrerseite wurde hierdurch der vordere Radlauf eingedrückt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0.

