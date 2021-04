Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Ergänzung zu Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits am Dienstagmorgen (04.17 Uhr) berichteten, ist es in der Nacht zu einem Gebäudebrand in der Rieter Straße in Enzweihingen gekommen. Ein Drei-Familienhaus ist vollständig ausgebrannt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Am Dienstagnachmittag führten Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Spurensicherungsmaßnahmen am Brandobjekt durch. Die Brandursache dürfte auf einen technischen Defekt im Zusammenhang mit dem Betrieb einer sogenannten Powerstation zurückzuführen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert tausend Euro geschätzt.

