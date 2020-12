Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrspolizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf Ettlinger-/Rüppurrer Straße

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 07.40 Uhr an der Kreuzung der Ettlinger- und Rüppurrer Straße sucht der Verkehrsunfalldienst noch Zeugen.

Dort war es zwischen einer 21-jährigen Pkw-Fahrerin und einer 49 Jahre alten Autofahrerin im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß gekommen.

Die 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und kam per Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus, wohingegen die 49-Jährige unbeschadet blieb. An den Autos entstand Schaden in Höhe von 9.000 Euro. Beide Pkw wurde abgeschleppt.

Wegen des noch unklaren Unfallhergangs bittet der Verkehrsunfalldienst Karlsruhe um Zeugenmeldungen, die unter 0721 944840 entgegengenommen werden.

