Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großsachsenheim: Einbruch in Schulneubau

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum von Montag 17:30 Uhr bis Dienstag 6:50 Uhr sind unbekannte Täter in den Rohbau der Gemeinschaftsschule in der Oberriexinger Straße eingedrungen. Über eine Bautür verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum und entwendeten dort 18 LED-Einbauleuchten verschiedener Größen der Marke "Thorn Omega C). Die Leuchte haben einen Wert von über 3.000 Euro. Bereits Ende Februar war aus dem Lagerraum dieselbe Anzahl an Leuchten gestohlen worden. Personen, die in der Nacht zum Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schulneubaus gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Leuchten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147 27406-0, zu melden.

