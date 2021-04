Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: unbekannte Diebe in Höfingen unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 18.00 Uhr und Sonntag 09.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Graf-Leutrum- und in der Ditzinger Straße in Höfingen ihr Unwesen. In der Graf-Leutrum-Straße machten sich die Diebe an einem PKW der Marke Lexus zu schaffen, der in einer Hofeinfahrt stand. Vermutlich war der Wagen nicht verschlossen, so dass die Unbekannten ihn öffneten und den Innenraum durchsuchten. Hierbei fielen ihnen Bargeld in Höhe von etwa 10 Euro in die Hände. Noch während Beamte des Polizeireviers Leonberg die Anzeige am Sonntagvormittag in der Graf-Leutrum-Straße aufnahmen, meldeten sich weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge in der Ditzinger Straße abgestellt waren. Bei den PKW handelt es sich um einen Peugeot und einen VW. Auch diese wurden mutmaßlich von denselben Tätern geöffnet und durchsucht. Hierbei erbeuteten sie diverse Kundenkarten von verschiedenen Geschäften und einen Geldbeutel, in dem sich Bankkarten befanden, sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei, Tel. 07152 605-0, sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

