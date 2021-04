Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Wäschetrockner gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag gegen 09:45 Uhr ein Wäschetrockner im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Neckarweihingen in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 34 Einsatzkräften schnell vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Für den Einsatz musste die Hauptstraße bis 10:30 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell