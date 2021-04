Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Pkw überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der Kreisstraße 1075 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 40-Jährige verletzt wurde. Die Frau fuhr mit einem Smart Fortwo auf der Kreisstraße von Gärtringen in Richtung Deckenpfronn. Am Ortseingang Deckenpfronn kam sie vermutlich infolge eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dort zunächst eine Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf stieß der Wagen gegen mehrere Verkehrszeichen und überschlug sich dann. Nachdem der Wagen im Anschluss im Grünstreifen auf dem Dach zum Liegen gekommen war, wurde die Frau durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug geholt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte die 40-Jährige letztendlich in ein Krankenhaus. Ihr Verletzungsgrad ist jedoch noch nicht bekannt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 5.200 Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

