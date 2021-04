Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Neckarrems: Entkleideter Mann auf Sitzbank

Ludwigsburg (ots)

Aus Richtung Hegnach kommend war am Sonntag gegen 14:00 Uhr eine 71 Jahre alte Spaziergängerin auf einem Feldweg in Richtung Neckarrems unterwegs. Als die Dame sich am Waldrand des "Burgholz-Waldes" befand, sah sie dort einen noch unbekannten Mann breitbeinig auf einer Bank sitzen. Zu diesem Zeitpunkt soll der Unbekannte komplett entkleidet gewesen sein. Nachdem die Frau den nackten Mann entdeckt hatte, ging sie schnellen Schrittes davon. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der schlanke Mann ein sportliches Erscheinungsbild, sehr kurze, hellblonde Haare und ist etwa 40 Jahre alt. Der Polizeiposten Remseck, Tel. 07146 28082-0, bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich zu melden. Darüber hinaus wird ein noch unbekanntes Spaziergänger-Paar gesucht, die den Mann ebenfalls gesehen hatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell