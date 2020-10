Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Einbrüche in Bad Driburg

Bad Driburg (ots)

Ein weiteres Mal ist der Getränkemarkt in Bad Driburg, in den kürzlich bereits zwei Mal eingebrochen wurde, Ziel von unbekannten Einbrechern geworden. Am Donnerstag, 22. Oktober, drangen der oder die unbekannten Täter in dem Zeitraum zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum in der Erich-Klausener-Straße ein. Nach erster Einschätzung verließen der oder die Täter den Getränkemarkt allerdings ohne Beute.

Zudem wurde ein Einbruch in eine Gaststätte in der Langen Straße in Bad Driburg angezeigt. In dem Zeitraum zwischen dem 21. Oktober, nach 21.30 Uhr, und 22. Oktober, bis 8 Uhr, haben sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zugang zu dem Thekenbereich verschafft und eine kleine Menge Bargeld erbeutet.

In beiden Fällen bitten die Ermittler der Polizei Höxter um Hinweise unter 05271/962-0. /nig

