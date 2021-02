Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer stürzt auf glatter Fahrbahn

Marsberg (ots)

Am Sonntag gegen 9:50 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer die Mühlenstraße in Richtung Hauptstraße. An der im Schatten liegenden Unfallstelle kam der 73-jährige Marsberger auf der noch winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und stützte. Bei dem Unfall zog er sich schwere Verletzungen zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell