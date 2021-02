Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Brilon (ots)

Brilon, Stadt

Sa. 20.02.2021, 18:50 Uhr Zur oben genannten Zeit befuhr ein 58jähriger Mann aus Olsberg mit seinem PKW den Nehdener Weg in Brilon. Am Einmündungsbereich Keffelker Straße überquerte er diesen und stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine sich dort befindliche Grundstücksmauer. Er setzte daraufhin mit seinem PKW zurück und entfernte sich unerlaubt in Richtung Innenstadt. Hierbei konnte er von den drei Zeugen beobachtet werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrzeugführer auf einem Parkplatz einer Getränkefirma in seinem beschädigten Fahrzeug sitzend angetroffen werden. In der Atemluft des Mannes konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Des Weiteren wies der Mann eine Platzwunde im Gesicht auf. Er wurde dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.

Werth.

