Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 16.30 Uhr und Dienstag 06.30 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Max-Eyth-Straße in Aldingen ein. Der Einbrecher schob zunächst eine Jalousie nach oben und hebelte anschließend das dahinter liegende Fenster auf. So gelangte der Unbekannte in ein Büro. Dieses durchwühlte er. Aus einem Schrank stahl der Täter eine Kasse, in der sich etwas Bargeld sowie Schlüssel und eine Bankkarte befanden. Mit der Kasse machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07146 28082-0 mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar in Verbindung zu setzen.

