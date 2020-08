Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: 48-jähriger Mann an der Straßenbahnhaltestelle überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots)

Bereits am frühen Dienstagnachmittag wurde im Stadtteil Lindenhof ein 48-jähriger Mann von einem unbekannten Täter überfallen. Der Unbekannte entriss dem Geschädigten gegen 13.30 Uhr gewaltsam eine Tüte mit Medikamenten, die der Geschädigte fest in der linken Hand hielt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte verletzte sich bei dem Überfall leicht an der linken Schulter.

Der unbekannte männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1,75 cm groß - schlank - zwischen 20 und 30 Jahre alt - Bekleidet mit einer dunklen kurzen Hose - blau/weiß kariertes Polohemd - roter Mund-Nasenschutz - graue Kapuze - brauner Rucksack

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell