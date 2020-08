Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Pkw kollidiert in Baustelle mit Seitenwand

leicht verletzte Fahrerin muss geborgen werden

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Am Freitag kam es gegen 00:40 Uhr auf der BAB 6 in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg in Fahrtrichtung Mannheim zu einem Verkehrsunfall.

Eine 36-jährige Frau verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, überfuhr zunächst mehrere Warnbarken, die am rechten Fahrbahnrand aufgestellt waren und kollidierte einige Kilometer weiter mit einer linksseitig befindlichen Betongleitwand. An dieser Betonwand kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen, sodass die Frau von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden musste. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die BAB 6 wurde für die Bergungsmaßnahmen kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt.

