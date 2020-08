Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Freizeitbad - Polizei sucht Zeugen

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde in ein Freizeitbad in der Beethovenstraße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter drangen durch eine Notfalltür in den Außenbereich ein und durchsuchten anschließend auch das Innere der Räumlichkeiten. Nachdem gegen 05:10 Uhr der Einbruchalarm ausgelöst wurde, machten sich sofort mehrere Streifen auf den Weg zum Freizeitbad, die anschließende Fahndung nach den Tätern verlief ohne Ergebnis. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet, es entstand allerdings ein Sachschaden von ca. 5.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

