POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rabiater Autofahrer setzt Scheibenwaschanlage gegen Radfahrer ein - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15:00 Uhr auf der Rockenauer Straße in Richtung Neckarbrücke zu einem kuriosen Vorfall zwischen einem unbekannten Autofahrer und einem 60-jährigen Fahrradfahrer. Der Autofahrer fuhr in eine Firmeneinfahrt ein, um zu wenden. Als er beim Wiedereingliedern in den fließenden Verkehr den Fahrradfahrer übersah, musste dieser stark abbremsen. Als dieser über das Verhalten des PKW-Fahrers den Kopf schüttelt betätigte dieser beim Wegfahren mehrmals die Scheibenwaschanlage und spritze den 60-jährigen nass. Hierbei erlitt der Radfahrer eine Augenreizung.

Der PKW wird wie folgt beschrieben: weißer SUV mit Heidelberger Kennzeichen, Marke Suzuki oder Toyota, der Fahrer war ein dunkelhaariger Mann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271-92100, zu melden.

