POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 84-jährige Frau wird Opfer einer trickreichen Diebin - Polizei sucht Zeugen

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst jetzt zur Anzeige gebracht wurde, war bereits am Montagmittag in Meckesheim eine 84-jährige Frau Opfer einer trickreichen Diebin geworden. Die Seniorin war mit ihrem Auto gerade in den Hof ihres Anwesens gefahren, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen und um eine Spende für Gehörlose gebeten wurden. Die 84-Jährige übergab der Frau daraufhin 5 Euro als Spende. Als die Unbekannte anschließend anfing, herum zu gestikulieren, forderte die Geschädigte die Frau auf, zu gehen. Später stellte sie schließlich fest, dass aus ihrer Handtasche das gesamte Bargeld herausgenommen worden war.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Schlanke, schmale Gestalt - Kurze dunkelblonde Haare - Sprach gebrochen Deutsch ohne erkennbaren ausländischen Akzent - Trug ein helles, ärmelloses Kleid.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

