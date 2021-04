Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen nach Fahrraddiebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 18:50 Uhr hielt sich ein 24-Jähriger in der Hauptstraße in Tamm auf dem Rathausvorplatz auf. Dort saß der Mann auf einer Sitzfläche aus Holz und sein ungesichertes Fahrrad stand etwa drei Meter von ihm entfernt. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein bislang unbekannter Täter, setzte sich auf das Fahrrad des 24-Jährigen und wollte sofort losfahren. Der 24-Jährige konnte dies zunächst verhindern und versuchte dem Unbekannten zu erklären, dass es sein Fahrrad sei. Im weiteren Verlauf ist der Fahrradbesitzer davon ausgegangen, dass der Unbekannte, der ganz wenig gebrochen Deutsch sprach, die Erklärung verstanden hatte. Daraufhin stellte der 24-Jährige das Zweirad zurück und schaute auf sein Handydisplay. Kurze Zeit später setzte sich der dreiste Täter wiederum auf das Fahrrad und fuhr auf der Hauptstraße in Richtung Markgröningen davon. Bei ihm soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann handeln, der circa 175 cm groß und schlank/sportlich ist. Er trug einen Drei-Tage-Bart, hat kurze schwarze Haare und war bekleidet mit einer Jacke mit umklappbaren Kragen aus weißem Fell, sonst vermutlich beigefarben.

Das im dreistelligen Wert entwendete Diebesgut ist ein Mountainbike der Marke "Ghost" in den Farben Schwarz und Neongrün mit weißer Aufschrift. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder zum Verbleib des Fahrrades machen können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell