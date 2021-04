Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Sprayer in der Brunnenstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwei noch unbekannte Täter besprühten am Dienstagabend, gegen 23.00 Uhr, eine Garagenwand in der Brunnenstraße in Böblingen. Eine Zeugin wurde durch den Farbgeruch auf die Tat aufmerksam. Ein weiterer Zeuge konnte die beiden Sprayer feststellen, die jedoch hierauf mit zwei E-Scootern in Richtung Oberer See flüchteten. Die Täter hinterließen eine Buchstabenkombination in rot und blau auf der Wand. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

