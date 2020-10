Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0708 --Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Stapelfeldstraße Zeit: 24.10.20, 21.50 Uhr

Ein 38 Jahre alter Mann fuhr Samstagabend mit seinem Auto bei Rotlicht über eine Kreuzung in Gröpelingen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Verursacher stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

Der 38-Jährige befuhr mit seinem Ford die Werftstraße in Richtung Stapelfeldstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete er das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit einem entgegen kommenden in die Goosestraße abbiegenden Opel. Der 45 Jahre alte Fahrer musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim 38-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagahmt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell