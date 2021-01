Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfallflucht

Blaue Spiegelkappe bleibt zurück

Rhede (ots)

Mit den Außenspiegeln zusammen stießen am Dienstagmorgen gegen 07.00 Uhr zwei Autofahrer auf der Büngerner Allee in Höhe der Jahnstraße. Einer der Beteiligten, er kam aus Richtung Bocholt, setzte nach dem Unfall seine Fahrt ohne anzuhalten über die Jahnstraße fort. Zurück blieb eine blaue Abdeckkappe vom linken Außenspiegel seines Pkws. Wer Hinweise auf einen entsprechend beschädigten Pkw oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

