Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Brand in Imbiss

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, 17.01 Uhr, kam es in Vechta, Oyther Straße, in einem Imbiss zu einem Band. Nach bisherigen Erkenntnissen kam zu einer Überhitzung eines Heizstabes einer Fritteuse, wodurch dieser in Brand geriet. Offene Flammen schlugen auf die Küchenzeile über. Der Brand konnte durch Mitarbeiter eigenständig abgelöscht werden. Es kam weder zu Personen- noch zu Gebäudeschäden. Durch die Flammen wurde die Küchenzeile beschädigt und durch die Rauchentwicklung die Abluftanlage verrußt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Neben Polizeikräften rückte die freiwillige Feuerwehr Vechta mit 20 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit zwei Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus.

Vechta- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, 10.45 Uhr befuhr ein 81-Jähriger aus Wagenfeld mit einem Sattelzuggespann die Lohner Straße in Vechta. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen des Sattelzuggespanns, erloschen war. Zudem war das Prüfschild des digitalen Kontrollgerätes abgelaufen. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den 81-Jährigen eingeleitet.

Holdorf- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, 21.13 Uhr, wurde der Polizei ein verdächtiger PKW-Fahrer, welcher in Schlangenlinien die Gehrder Straße befahre, gemeldet. Polizeibeamte konnten den gemeldeten PKW feststellen und kontrollieren. Im PKW befand sich ein 40-Jähriger aus Steinfeld. Im Rahmen der Kontrolle bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille gemessen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein des 40-jährigen wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Mittwoch, 14. Oktober 2020, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 15. Oktober 2020, 07.30 Uhr, kam es in der Straße Unter den Erlen zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte mit einem scharfkantigen Gegenstand einen silbernen VW Passat, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15.10.2020, gegen 09.50 Uhr, streifte eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin beim Ausparken auf dem Rathausparkplatz einen geparkten Pkw Toyota Verso und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen weißen Pkw des Herstellers Opel handeln. Durch den Unfall wurde ein Schaden in Höhe von 1000 Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Holdorf unter Tel. 05494-914200.

Lohne- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 13. Oktober 2020, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 14. Oktober 2020, 06.00 Uhr, kam es in der Pöppelmannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte mit einem Fahrzeug einen Firmenzaun, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Damme- Vermisster Patient wohlbehalten aufgefunden

Am Donnerstag, 15. Oktober 2020, gegen 19.40 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass seit etwa 18.15 Uhr ein 70-jähriger Patient aus dem Krankenhaus vermisst werde, welcher orientierlos ist und dringend ärztlicher Hilfe bedarf. Eine bereits intensive Nachsuche im/ am Krankenhaus hatte zunächst nicht zum Auffinden des Patienten geführt. Eine weitere Absuche mit der Unterstützung von Polizeikräften verlief ebenfalls ohne Erfolg. Es wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und durchgeführt. Hierbei kam auch ein Mantrailer-Hund zum Einsatz. Gegen 01.05 Uhr konnte der vermisste Patient durch einen Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Damme festgestellt werden. Dieser war wohlauf und wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

