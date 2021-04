Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Sekundenschlaf führt zu Unfall

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße 1106 im Bereich Erligheim ereignete. Ein 48 Jahre alter Opel-Fahrer, der in Richtung Freudental unterwegs war, kam vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs etwa auf Höhe des Häckselplatzes Erligheim nach links von der Fahrbahn ab. Ein entgegenkommender 46-jähriger Skoda-Lenker wich nach rechts in den Straßengraben aus. Allerdings touchierte der Opel den Skoda noch im Heckbereich. Der wieder erwachte 48-Jährige konnten sein Fahrzeug auf der Straße anhalten. Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell