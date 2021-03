PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Unbekannte greifen Mann an +++ Dieb droht mit Messer und wird festgenommen +++ Taschendieb macht Beute +++ Einbrecher kommen durchs Dach

Hofheim (ots)

1. Mit Pfefferspray angegriffen,

Schwalbach am Taunus, Hans-Bernhard-Reichow-Weg, Sonntag, 21.03.2021, 20:09 Uhr

(jn)In Schwalbach ist am Sonntagabend ein 65-jähriger Mann aus Schwalbach von vier bislang unbekannten Männern angegriffen und dabei auch leicht verletzt worden. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der 65-Jährige um 20:09 Uhr auf dem Hans-Bernhard-Reichow-Weg unterwegs, als er dem Quartett begegnete. Diese sollen nach einem kurzen Wortwechsel ein Pfefferspray hervorgeholt und gegen den Schwalbacher eingesetzt haben. Im Anschluss sollen Teile der vierköpfigen Gruppe den Geschädigten auch geschlagen und getreten haben, bevor die Täter unerkannt flüchteten. Den Angaben des 65-Jährigen zufolge, seien die Unbekannten etwa 18 Jahre alt gewesen und sollen dunkle Haare sowie einen dunkleren Teint gehabt haben.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

Zudem überprüft die Polizei nun, inwiefern ein Vorfall vom Samstag im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte. Der 65-Jährige hatte am Samstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst, nachdem er sich im Bereich eines Kinderspielplatzes in Schwalbach verdächtig verhalten hatte. Dabei war der Mann für weitere Maßnahmen zur Wache verbracht und später wieder entlassen worden.

2. Festnahme nach Diebstahl aus Pkw,

Eschborn, Niederhöchstadt, Messerschmittstraße, Sonntag, 21.03.2021, gg. 01.30 Uhr

(ho)Die Eschborner Polizei hat am frühen Sonntagmorgen in Eschborn einen 34-jährigen Mann nach einem Diebstahl aus einem geparkten Pkw festgenommen. Der Besitzer des Wagens hörte in der Nacht verdächtige Geräusche, da der Täter unter anderem auch eine Scheibe seines Wagens beschädigt hatte. Als der Zeuge nach draußen ging, wurde er auf den Dieb in seinem Wagen aufmerksam und stellte ihn zur Rede. Dieser zückte daraufhin ein Messer, drohte damit und flüchtete anschließend vom Tatort in der Messerschmittstraße. Der Autobesitzer verständigte sofort die Polizei, die unmittelbar eine Fahndung nach dem Täter einleitete. Dabei konnte der tatverdächtige 34-Jährige wenige Minuten später angetroffen und festgenommen werden. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Einbruch in Lagerhalle,

Flörsheim, Hafenstraße, 19.03.2021 bis 21.03.2021

(ho)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes sind unbekannte Einbrecher in die Lagerhalle einer Firma in der Hafenstraße in Flörsheim eingedrungen. Die Täter verschafften sich mutmaßlich über das Dach des Gebäudes Zugang zu der betroffenen Firma, wo sie anschließend nach Wertsachen suchten. Mit hochwertigen Parfumprodukten und einer Digitalkamera flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt vom Tatort. Die genaue Höhe des Sachschadens konnte bisher noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu der Tat nimmt die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Hochwertiges Pedelec gestohlen,

Sulzbach (Taunus), Eschborner Straße, Freitag, 19.03.2021, 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr

(jn)Unbekannte haben am Freitagmittag in Sulzbach ein Pedelec im Wert von etwa 3.500 Euro gestohlen. Das schwarze Velo von KTM, Typ Cento 11 Plus war um 13:30 Uhr an einem Fahrradständer im Bereich des Tierheimes in der Eschborner Straße angeschlossen worden. Eine knappe Stunde später musste die Besitzerin dann feststellen, dass das Rad spurlos verschwunden und lediglich das geknackte Schloss zurückgelassen worden war.

Die Eschborner Polizei nimmt Hinweise zum Verbleib des Pedelecs oder der Tat unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

5. Taschendieb macht Beute,

Flörsheim, Dalbergstraße, 20.03.2021, gg. 17.20 Uhr

(ho)Ein dreister Taschendieb hat am frühen Samstagabend eine 78-jährige Frau auf dem Parkplatzgelände eines Einkaufsmarktes bestohlen. Angaben der Frau zufolge, sei sie dort von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Kleingeld gefragt worden. Als sie dies verneinte, setzte sie ihren Weg fort und stellte kurz darauf das Fehlen ihrer Geldbörse fest. Offenbar hatte der Trickdieb den kurzen Kontakt zu der 78-Jährigen genutzt, um sie zu bestehlen. Damit nicht genug wurden mit der EC-Karte der Frau noch mehrere Hundert Euro abgehoben.

Die Geschädigte beschrieb den mutmaßlichen Taschendieb als 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schlank, mit dunklen Haaren und bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose. Mögliche Zeugen des Vorfalles oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

6. Vandalismus auf der Straße,

Hochheim am Main, Geheimrat-Hummel-Platz, Freitag, 19.03.2021, 15:00 Uhr bis Samstag, 20.03.2021, 11:00 Uhr

(jn)Zu einem Fall von Vandalismus kam es in der Nacht zum Samstag in Hochheim. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten einen auf dem "Geheimrat-Hummel-Platz" abgestellten roten Fiat, indem sie gegen das Fahrzeug traten. Neben einer Delle in der Fahrzeugtür wurde auch der Außenspiegel abgetreten und hiernach in ein Gebüsch geworfen. Die Höhe des Sachschadens wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

7. Pkw mit Farbe beschmiert,

Hattersheim, Frankfurter Straße, Nacht zum 21.03.2021

(ho)In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen geparkten Pkw mit weißer Farbe besprüht. Der Wagen war am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße abgestellt worden und am Samstagabend noch unbeschädigt. Der Schaden wurde am Sonntagmorgen gegen 05.30 Uhr festgestellt und beträgt rund 500 Euro.

Die Hofheimer Polizei hat Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

8. Kontrollen im Kreisgebiet,

Hofheim, Eschborn, 19.03.2021 und 21.03.2021

(ho)Am Wochenende haben Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus an unterschiedlichen Stellen Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Freitagnachmittag wurden dabei im Schmelzweg in Hofheim rund 17 Fahrzeuge und 28 Personen kontrolliert. Bei dieser Kontrolle wurden alleine bei sechs Autofahrern festgestellt, dass sie während der Fahrt ihr Handy benutzt hatten. Dies hatte entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen zur Folge. Darüber hinaus wurden in drei Verdachtsfällen Alkoholtests durchgeführt, die jedoch erfreulicherweise negativ ausfielen, sodass die Betroffenen ihre Fahrt fortsetzen konnten.

In der vergangenen Nacht kontrollierten mehrere Polizistinnen und Polizisten den Verkehr in der Sossenheimer Straße in Eschborn. Dabei wurden vor allem getunte Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. In zehn Fällen wurden dabei Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Sechs Personen hatten keine Betriebserlaubnis für Veränderungen an den Fahrzeugen bei sich und bei zwei Fahrzeugen wurden Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen festgestellt. In einem Fall waren die Reifen aller vier Räder abgefahren, die hintere Beleuchtung defekt und auch noch der TÜV abgelaufen, sodass der Autofahrer seine Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Der Wagen wurde vorübergehend stillgelegt, um eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer auszuschließen.

