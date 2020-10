Polizei Dortmund

POL-DO: 12-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1088

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (2.10.) sucht die Polizei einen der Unfallbeteiligten. Ein 12-jähriger Fahrradfahrer ist am Wischlinger Weg leicht verletzt worden.

Den ersten Erkenntnissen zufolge war der junge Dortmunder gegen 16 Uhr auf dem Gehweg des Wischlinger Weges in Richtung Süden unterwegs. Im Bereich des Wendehammers übersah ein Autofahrer offensichtlich bei dessen Verlassen den Radfahrer. Der 12-Jährige musste sein Rad so stark abbremsen, dass er ins Straucheln geriet und letztlich zu Fall kam. Bei dem Sturz erlitt der Dortmunder leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer eines Mercedes Daimler setzte indessen seine Fahrt in Richtung Norden fort. Nach ersten Zeugenangaben handelt es sich bei dem Auto um eine ältere A-Klasse in schwarz.

Die Polizei sucht nun den Fahrer / die Fahrerin des mutmaßlichen Unfallbeteiligten. Wer hat den Unfall beobachtet und/oder kann Angaben zu dem Auto machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Huckarde unter der 0231-132-2121 zu melden.

