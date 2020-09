Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte fahren mit PKW durch Maisfeld

Stemwede (ots)

Nach einer Sachbeschädigung auf einem Maisfeld in der Bohmter Straße suchen die Beamten nach einem unbekannten Renault-Fahrer und bitten um Zeugenhinweise.

Als ein Stemweder (30) am Mittwoch, 2. September auf eine etwa zwei Meter breite Schneise in seinem Maisfeld stieß, rief er die Polizei. Nach Aufsuchen des Feldes, welches sich gut 200 Meter nördlich von der Einmündung zur Haldemer Straße auf der östlichen Seite der Bohmter Straße befindet, stellte sich heraus, dass ein unbekannter Autofahrer offenbar von einer unbefestigten Grünfläche aus südlicher Richtung kommend, auf die Ackerfläche aufgefahren war. Dabei fuhr der Unbekannte mit dem Wagen die erntereifen Pflanzen auf einer Länge von rund 200 Metern in Richtung Norden nieder, bevor er die Ackerfläche wieder verließ. Die Tat dürfte sich nach Angaben des Geschädigten im Zeitraum von nur wenigen Tagen zuvor ereignet haben.

Vor Ort fanden sich Hinweise zu dem möglicherweise benutzten PKW. Hierbei dürfte es sich um einen älteren Renault Twingo oder einen Renault Clio handeln.

Wer Angaben zu den Schadensverursachern oder dem verwendeten Wagen machen kann, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05741) 2770 zu melden.

