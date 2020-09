Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach mehrfachen Ladendiebstahl: Trio in Haft

Lübbecke (ots)

Nach einem Ladendiebstahl im Marktkauf in Lübbecke sitzen jetzt drei Männer in Haft. Zwei von ihnen waren dabei ertappt worden, als sie am frühen Dienstagnachmittag versuchten, in ihren für den Diebstahl präparierten Jacken 13 Whiskyflaschen an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Ein Komplize befand sich unterdessen auf dem Parkplatz in einem Auto.

In dem Fahrzeug fanden die Beamten zahlreiche weitere Flaschen. Der Gesamtwert der Beute belief sich auf mehrere Hundert Euro. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte das aus Osteuropa stammende Trio im Alter von 24, 42 und 46 Jahren vorläufig fest.

Die folgenden Ermittlungen ergaben, dass die Männer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen und darüber hinaus wegen Eigentumsdelikten bereits polizeibekannt sind. Zudem konnte festgestellt werden, dass sie bereits am Vortag aus dem Markt 15 Whiskyflaschen entwendet hatten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete eine Richterin gegen das Trio wegen des Vorwurfes des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls die Haft an.

