POL-KA: (KA) Waghäusel-Kirrlach - Imbiss-Betreiber gerät mit Gast in Streit und verletzt ihn mit Messer

Waghäusel-Kirrlach (ots)

Der Inhaber einer in Kirrlach gelegenen Imbiss-Gaststätte ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr in seinem Lokal mit einem 38-jährigen Mann in Streit geraten, der eskalierte. Zunächst schlug ihn der Betreiber mit einer Pizza-Schaufel zu Boden und in der Folge fügte ihm der Gastwirt mit einem Messer im Gesichtsbereich eine Schnittwunde zu. Der Geschädigte musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden.

Die weiteren Ermittlungen führt hierzu nun der Polizeiposten Bruhrain wegen gefährlicher Körperverletzung.

