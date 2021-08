Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard, A5 - Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsdorf-Neuthard, A5 (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 07.20 Uhr kam es auf der Autobahn 5 bei Karlsdorf-Neuthard zu einem Auffahrunfall mit drei Beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 20-jährige Audi-Fahrerin den rechten Fahrstreifen der Autobahn 5 von Bruchsal in Richtung Karlsruhe. Kurz vor der Einfahrt aus Richtung Bruchsal musste der 39-jährige Fahrer des vor ihr fahrenden Mercedes-Benz Lkw verkehrsbedingt abrupt bis zum Stillstand abbremsen. Die 20-Jährige reagierte hierauf zu spät und kollidierte mit dem Lkw. Der hinter dem Audi fahrende 36-jährige Fahrer eines DAF Lkw reagierte ebenfalls zu spät und fuhr in der Folge auf den Audi auf. Der zwischen den beiden Lkw eingeklemmt Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall aber niemand verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden beziffert sich auf geschätzte 13.000 Euro.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell