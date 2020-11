POL-FL: Flensburg: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall, Zeugenaufruf

Polizeidirektion Flensburg

Am Montag (02. November 2020) gegen 12.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Apenrader Straße in Flensburg, dessen Verursacher sich nach ersten Erkenntnissen unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der 31-jährige Fahrer eines schwarzen Audi A3 befuhr die Apenrader Straße stadteinwärts, als ihm eine schwarze Mercedes E-Klasse mit deutschen Kennzeichen entgegenkam und aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Der Audi-Fahrer musste ausweichen und beschädigte dadurch ein parkendes Fahrzeug. Der Fahrer der E-Klasse setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Es soll sich um einen männlichen Fahrer handeln, dessen Alter auf ca. 45 Jahre geschätzt wurde. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Flensburg unter 0461-4840 zu melden.

