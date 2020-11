Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Eierwurf in der Bauer Landstraße - 25-jähriger wird am Auge verletzt, Polizei sucht Zeugen!

FlensburgFlensburg (ots)

Am Samstagabend (31.10.20), um 19.30 Uhr, ging ein 25-Jähriger durch die Straße "Am Katharinenhof" spazieren. Kurz vor der Kreuzung Am Katharienhof/Bauer Landstraße kam ihm ein Motorroller mit zwei männlichen Personen ohne Licht entgegen. Dieser bog in die Bauer Landstraße ab. Auch der Fußgänger ging in die Bauer Landstraße und beobachtete, dass der Roller umdrehte und wieder in seine Richtung fuhr. Als der Roller an dem 25-Jährigen vorbeifuhr, bewarf ihn der Sozius mit einem rohen Ei, welches ihn am Auge traf und verletzte.

Der 25-Jährige hatte zuvor an einer Bushaltestelle "Am Katharinenhof" (Höhe Pennymarkt), einen Busfahrer beobachtet, der offensichtlich Ei-Rückstände von der Windschutzscheibe des Busses entfernte. Dieser Busfahrer und weitere Zeugen und Hinweisgeber zu den ca. 17-jährigen Jugendlichen auf dem Roller werden gebeten, sich mit dem Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres unter der Telefonnummer 0461-4840 in Verbindung zu setzen.

