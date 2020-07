Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gullydeckel ausgehoben

Gronau (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde auf der August-Hahn-Straße ein Gullydeckel ausgehoben. Ein Zeuge entdeckte dies am Dienstagmorgen und informierte die Polizei. Die Beamten fanden den Deckel in der Nähe und beseitigten die Gefahrenstelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell