Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Unzulässige Mülllablagerung am Hans-Böckler-Platz

Bad Segeberg (ots)

In den letzten Tagen ist es in der Straße Hans-Böckler-Platz in Wedel zu einer unzulässigen Müllablagerung gekommen.

Montagvormittag (23.08.2021) wurden auf einem Parkplatz in der Nähe des Spielplatzes zwölf Eimer festgestellt, die Fritierfett enthielten.

Beamte des Polizeireviers Wedel nahmen eine Strafanzeige wegen unzulässiger Abfallablagerung auf.

Die Ermittler des Fachdienstes Umwelt und Verkehr des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn haben die Ermittlungen übernommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter 04121 40920.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell