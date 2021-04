Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei nimmt Verfolgung auf

Ludwigsburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Jeep-Fahrer wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen, nachdem er am frühen Sonntagmorgen beinahe mit einem Streifenwagen zusammengestoßen wäre. Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz befuhren kurz nach 03.00 Uhr die Ludwigsburger Straße in Großsachsenheim in Fahrtrichtung Bietigheim-Bissingen. Im Kurvenbereich auf Höhe der Schloßgartenstraße kam den Polizisten auf ihrer Fahrbahnseite ein Jeep entgegen. Durch eine Gefahrenbremsung brachten die Beamten den Streifenwagen zum Stehen, sonst wäre es vermutlich zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Anschließend wendeten sie und nahmen die Verfolgung des Jeep auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit versuchte zu flüchten. Am westlichen Stadtrand konnten die Polizisten den geparkten Jeep schließlich feststellen. Der 22-Jährige verließ soeben die Fahrerseite, während ein 23-Jähriger auf der Beifahrerseite ausstieg. Die beiden Männer wurden von den Beamten angesprochen. Zunächst bestritt der 22-Jährige, der den Fahrzeugschlüssel noch in der Hand hielt, gefahren zu sein. Auch sein Beifahrer verhielt sich den Beamten gegenüber provokant. Da der vermeintliche Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, musste er letztlich vorläufig festgenommen werden. Die Beamten legten ihm Handschließen an und er wurde in den Streifenwagen gesetzt. Er wies sich erst jetzt aus und übergab den Polizisten seinen Führerschein. Auch der Beifahrer ließ sich, nachdem er sich zunächst vehement geweigert hatte, kontrollieren. Ein Atemalkoholtest, den der 22-Jährige durchführte, verlief positiv. Der Fahrer musste sich letztlich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell