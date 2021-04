Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Unfall beim Ausparken

Ludwigsburg (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro forderte in Verkehrsunfall, der sich am Samstag gegen 16:05 Uhr in der Kelterstraße im Stadtteil Aldingen ereignete. In der genannten Straße wollte eine 29-jährige Citroen-Lenkerin von einer Parklücke am Fahrbahnrand ausparken. Hierbei übersah sie vermutlich einen auf der Fahrbahn fahrenden 20-jährigen Fiat-Lenker und stieß mit ihm zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt die 29-jährige Frau leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüber hinaus war der Citroen nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell