Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufgefundenes Herrenrad

Bad Nenndorf - Waltringhausen (ots)

(Obe) Am Sonntag, den 11.04.2021 wird an der Waltringhausener Straße durch eine aufmerksame Bürgerin ein Fahrrad im Gebüsch neben der Straße aufgefunden und der Polizei in amtliche Verwahrung übergeben. Das gut gealterte, intakte Herrenrad der Marke Hercules ist gut in Schuss und aufgrund eindeutiger Merkmale auch zweifelsfrei identifizierbar. Der rechtmäßige, derzeit unbekannte Eigentümer des Fahrrades wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell