Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln, Steinberger Straße

Illegale Müllentsorgung (ots)

(me) Durch eine Anwohnerin wird am Straßenrand im Bereich der ehemaligen Gaststätte Grafensteiner Höh eine weitere illegale Müllentsorgung gemeldet. Hier sind in der Zeit von Freitag, 09.04.2021 - 18:30 Uhr, bis Samstag, 10.04.2021 - 09:45 Uhr, drei Säcke mit Restmüll abgelagert worden. Zum Pech des Müllsünders werden dort Hinweise auf den Entsorger des Mülls gefunden. Eine Anzeige wurde eingeleitet.

