Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Unbekannter Fahrzeugführer gefährdet Straßenverkehr

Nienburg (ots)

(Haa) Am Samstag, den 10.04.2021, ereignete sich gegen 14:10 Uhr an der Ampelkreuzung Berliner Ring/ Hannoversche Straße eine Straßenverkehrsgefährdung.

Eine 62-jährige Frau aus Drakenburg ordnete sich dort mit ihrem Pkw auf der Linksabbiegespur in Richtung der Hannoverschen Straße ein. Plötzlich fuhr ein silberner Pkw mit Hamburger Kennzeichen auf der geradeausführenden Fahrspur mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit an der Autofahrerin vorbei. Das unbekannte Fahrzeug scherte ohne Vorankündigung vor dem Auto der Drakenburgerin ein und bremste diese dadurch stark aus. Trotz der schon länger andauernden Rotlichtphase der Ampelanlage und dem bereits fahrenden Gegenverkehr fuhr der unbekannte Fahrzeugführer in den Kreuzungsbereich ein. Durch eine aufkommende Lücke im entgegenkommenden Verkehr bog der Unbekannte nach links auf die Hannoversche Straße ab und fuhr in Richtung stadtauswärts davon.

Vermutlich durch die besonnene Fahrweise der anderen Verkehrsteilnehmer, die teilweise stark abbremsen mussten, kam es nicht zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei in Nienburg leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den bisher unbekannten Fahrzeugführer ein.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05021-97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell