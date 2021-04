Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Polizei führt Geschwindigkeitsmessungen durch

Nienburg (ots)

(Haa) Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche haben Polizeibeamte des Polizeikommissariats Stadthagen und der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg in den letzten Tagen vermehrt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Am Dienstag, den 06.04.2021, wurde im Zeitraum von 06:40 Uhr bis 12:00 Uhr in Stadthagen, in der Enzer Straße und in Pollhagen, in der Hauptstraße gemessen. Insgesamt fielen den Beamten 41 Verkehrsteilnehmer auf, die innerhalb geschlossener Ortschaft zu schnell unterwegs waren. Ein Fahrzeugführer fuhr bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 50 km/h deutlich zu schnell: Die Polizisten ermittelten einen Wert von 73 km/h. Gegen ihn und fünf weitere Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bußgeldbereich eingeleitet. 35 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer überschritten die erlaubte Geschwindigkeit um bis zu 15 km/h.

Am Donnerstag, den 08.04.2021, fanden in dem Zeitraum von 07:20 Uhr bis 10:20 Uhr nochmals Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Hauptstraße in Pollhagen statt. Bei insgesamt 38 Geschwindigkeitsverstößen lag der höchste gemessene Wert bei 74 km/h, bei erlaubten 50 km/h. Es wurden 11 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bußgeldbereich eingeleitet. 27 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer überschritten die Höchstgeschwindigkeit um bis zu 15 km/h.

"Die Hauptstraße in Pollhagen verleitet die Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer aufgrund ihrer ländlichen Bebauung zum Schnellfahren. Das ist für die Anwohnerinnen und Anwohner natürlich sehr gefährlich. Wir versuchen mit den Lasermessungen eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer und ein Überdenken deren Verhaltens herbeizuführen.", sagt Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg.

In der nächsten Woche kündigt das Polizeikommissariat im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche weitere Geschwindigkeitsmessungen an.

