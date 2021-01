Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0065--Polizei fasst Fahrraddieb--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Findorff, OT Weidedamm, Gustav-Heinemann-Straße Zeit: 26.01.2021 um 16:00 Uhr

Am Dienstag nahm die Polizei im Weidedamm-Viertel in Findorff einen mutmaßlichen Fahrraddieb fest.

Am Nachmittag konnte eine Zeugin beobachten, wie sich ein Verdächtiger an dem Fahrradschloss eines in der Gustav-Heinemann-Straße abgestellten Fahrrads zu schaffen machte und dieses "aufriss". Anschließend flüchtete der Mann mit dem Zweirad vom Tatort. Durch eine gute Beschreibung des Täters und des Fahrrades konnte der Dieb durch alarmierte Einsatzkräfte noch in Tatortnähe gestellt werden. Das gestohlene Rad wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen soll es an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Der 46 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Haftgründe gegen ihn werden aktuell geprüft.

Die Polizei rät, Fahrräder registrieren zu lassen und das im Falle eines Diebstahls mitzuteilen. So lässt sich den Tätern der Diebstahl bzw. die Hehlerei nachweisen und die Räder können beim Auffinden den rechtmäßigen Eigentümern zurückgegeben werden. Um die Räder vor Diebstahl zu schützen, sollten sie immer mit einem zertifizierten Schloss an einen festen Gegenstand angeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114

Fax: 0421/362-3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell