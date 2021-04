Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Nenndorf: Hilfloser Senior aufgefunden

Nienburg (ots)

(Haa) Einem Zufall ist es zu verdanken, dass am Donnerstag, den 08.04.2021, ein aus einem im westlichen Stadtgebiet befindlichen Seniorenheim abgängiger älterer Herr aufgefunden wurde. Gegen 19:00 Uhr stieß eine Polizeibeamtin privat beim Spazierengehen in der Buchenallee in Höhe des Friedhofes auf den Senior. Der 77-Jährige konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr alleine zu seiner Wohnanschrift zurückkehren oder Hilfe alarmieren. Er war bereits leicht unterkühlt und entkräftet. Die Polizistin verständigte die Kollegen des Polizeikommissariats Bad Nenndorf und kümmerte sich mit Unterstützung einer Mitarbeiterin der Bürgerhilfe bis zu deren Eintreffen um den älteren Herrn. Mithilfe der Funkstreifenwagenbesatzung konnte der Mann anschließend wohlbehalten zurück in sein Pflegeheim gebracht werden.

