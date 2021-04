Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unter Alkoholeinfluss auf dem Weg nach Hause

Liebenau (ots)

(LUE) Am Donnerstagabend, den 08.04.2021 gegen 23:20 Uhr, fällt den Beamten des Polizeikommissariats Hoya ein weißer Transporter mit Delmenhorster-Kennzeichen im Kreisel am "Stern" in Liebenau auf. Bei der anschließenden Kontrolle des zum Wohnmobil umgebauten Transporter und dessen Fahrerin im "Elfenweg" konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Die Fahrerin gab an, dass sie von Bekannten komme und auf dem Weg nach Hause sei. Vor Ort wurde ein freiwilliger Vortest durchgeführt, welcher die Annahme des Alkoholkonsums bestätigte. Ein anschließend in dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,80 Promille bei der 42-jährigen Drakenburgerin. Neben der Untersagung der Weiterfahrt droht der Fahrerin nun aufgrund des Ordnungswidrigkeitenverfahrens ein Fahrverbot und eine Geldstrafe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell